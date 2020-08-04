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    İzmir'deki orman yangınından geriye kalan

    İzmir'deki orman yangınından geriye kalan

    Menderes ilçesinde, piknikçilerin mangal ateşinden çıkan orman yangınının tahribatı havadan görüntülendi.
    • AA
    • 04.08.2020 - 16:25
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    İzmir'deki orman yangınından geriye kalan

    2 Ağustos günü İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale için ekipler seferber edildi.

    Yangın, 22 saat süren uzun uğraşlar sonucu havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları hala devam ediyor.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yangının söndürülmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerinin ardından açıklama yapmış ve yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

    Gözaltına alınan E.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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    PİKNİKÇİLERİN ATEŞİNDEN ÇIKTI

    Piknikçilerin mangal ateşinden çıktığı belirtilen yangının tahrip ettiği yaklaşık 300-400 hektar alan, havadan görüntülendi.

    Yangının verdiği hasarın kesin boyutlarının, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün tespit çalışmaları sonrası netleşeceği belirtildi.

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