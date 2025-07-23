İzmir'deki orman yangınından geriye siyah bir alan kaldı

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'nde, dün saat 19.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

EKİPLER HEM HAVADAN HEM DE KARADAN MÜDAHALE ETTİ

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 4 dozer, 40 arazöz, su tankeri ve personelle karadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışması dururken, gece boyunca karadan müdahale sürdü.

BÖLGE GÖRÜNTÜLENDİ

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları, alevlere yeniden su atmaya başladı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Bölge drone ile görüntülendi.