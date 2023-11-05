İzmir'i sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı İzmir’de akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini sular altında kalırken, sokaklar adeta göle döndü.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir’e yapmış olduğu sağanak yağış uyarısının ardından, akşam saatlerinde kent genelinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı

Birçok ilçede etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle Buca ve Karabağlar ilçelerinde sokaklar adeta göle dönerken, yine Karabağlar ilçesinde bazı ev ve iş yelerini su bastı.

Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Yeşillik Caddesi ise sağanak nedeniyle göle dönerken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

Bornova ilçesinde bulunan Ankara Caddesi’nde de araçlar adeta suya gömüldü, trafik durma noktasına geldi.

Sele kapılan araçlar sürüklendi

Yine Buca ilçesinde bazı araçlar sele kapılıp sürüklenirken, vatandaşlar sular içerisinde kalan araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve polisler etkili olan yağış nedeniyle teyakkuz haline geçerken, sağanak yağışların gecenin ilerleyen saatlerinde de zaman zaman etkili olacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)