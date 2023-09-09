İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte "Türk Yıldızları" İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Birinci Kordon ve Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirliler, gösterileri ilgiyle izledi.

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AA

"Solo Türk" ve "Türk Yıldızları" yine nefes kesti...

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı.

"Zafer Yürüyüşü"yle sabah saatlerinde başlayan, Konak ve Cumhuriyet meydanlarında devam eden kutlama programının akşamki bölümünde, süvari birlikleri, Birinci Kordon'da gösteri geçişi yaptı.

İzmirliler, yoğun ilgi gösterdikleri süvarilerle fotoğraf çektirdi.

Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Birliklerin geçişinin ardından, "Solo Türk" ve "Türk Yıldızları", İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Birinci Kordon ve Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirliler, gösterileri ilgiyle izledi.

İzmir'in pek çok yerinden görülebilen gösteri yaklaşık 75 dakika sürdü. Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında, fener alayı düzenlendi.

Törenler kapsamında ayrıca İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Kültür ve Sanat Fabrikası önünde zeybek gösterisi sundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)