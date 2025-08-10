İzmir'in Foça ilçesinde su kesintisi

İzmir, çöp dağları ve su kesintileri ile sık sık haber oluyor.

Bu kez de Foça'da su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamada, pompa revizyonunun yapılması sebebiyle Foça'da 10 Ağustos'ta 00.00-06.00 arasında 6 saat su kesintisi olacağı belirtildi.

FOÇA'DA SUSUZ KALACAK YERLER

Kesintiden dolayı Mustafa Kemal Atatürk ile Fevzi Çakmak mahallelerindeki Yeni Foça Merkez-Narezen mevkiine su verilemeyeceği kaydedildi.

"ARIZA GİDERİLDİKTEN SONRA SUYA ERİŞİMDE GECİKME YAŞANABİLİR"

Açıklamada, arızaların onarılması sonrası arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmelerin yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.