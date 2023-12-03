İzmir'in 'hayalet nişancısı' gözaltına alındı

İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Nergiz Parkı'nda değişik zamanlarda pompalı tüfekle 5 kişinin ve 1 köpeğin vurularak yaralandığı iddiası sosyal medyada yankı bulunca, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hayalet nişancının 5 kişiyi yaraladığı iddiası

Öğlen 15.30 - 17.00 saatleri arasında meydana geldiği öğrenilen olaylarla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

“Polis merkezine herhangi bir müracaatı bulunmayan, Müşteki ile irtibat kurulmuş, konunun 15.11.2023 günü saat 13:50 sıralarında Nergis Mah. 6018 Sk. üzerinde iş yeri önünde gerçekleştiği anlaşılan , 'Taksirle Yaralama' konusuyla ilgili Sevgi Tevşi'nin alınan ifadesinde; 15.11.2023 günü saat 13:50 sıralarında bahse konu olay adresinde bulunan işyerine girdiği sırada önce ince bir şekilde çat diye ses duyduğu akabinde ayağında bir ağrı hissettiği ayağına baktığında kan aktığını gördüğünü, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gittiğini ve ayağına saçma isabet ettiğini öğrendiğini, kimseden şüphelenmediğini olay anında herhangi şüpheli bir durum yaşamadığını, davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Konu ile ilgili polis merkezlerimize intikal eden başka bir müracaat olmadığı anlaşılmıştır"