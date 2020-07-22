İzmir'in tarihi surları boyalarla tahrip ediliyor

Tarihin farklı dönemlerini taşıyan İzmir'in simgesi Kadifekale'nin surlarına, kimliği belirsiz kişiler sprey boyalarla zarar veriyor.

İzmir'in simgelerinden olan Kadifekale'de surlar, tarihin canlı kalıntıları olarak hala ayakta duruyor.

Pagos Dağı eteklerinde M.Ö. 334 yılında Anadolu'yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender'in isteği ile yapılan Kadifekale'nin taş duvarlarına, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar veriliyor.

HEM KARALADILAR HEM YAKTILAR

Kalenin duvarlarına yazılan yazıların yanı sıra, yasak olmasına rağmen ateş yakıldığı da gözlemlendi. Surların son halini gören çevre sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Yazılar tarihi yapıya zarar verirken, görüntü kirliliğine de neden oldu. Surlara sprey boya ile verilen tahribata, kalenin hemen hemen her bölümünde rastlanıyor.

"BU HALİNE İÇİMİZ ACIYOR"

Surlara yazılan yazıların tarihi alanlara yakışmayan görüntüler olduğunu dile getiren vatandaşlardan 35 yaşındaki Nuran Gültekin, "Tarihi eserlerimiz çok güzel ama şu hali içimizi acıtıyor. Ateş de yakıyorlar. Ne zaman kimin yaptığını görmüyoruz ama bir geliyoruz ya çizmişler ya yakmışlar ya da etrafı kirletmişler. Bu kadar önemli bir tarihi alanın bu hale gelmesi bizleri çok üzüyor." ifadelerini kullandı.

"TARİHE SAYGIMIZIN OLMASI LAZIM"

Mahalle halkından 45 yaşındaki İnci Ciritoğlu ise tarihi alanlarda yaşanan bu durumun çok üzücü olduğunu belirterek, "İnsan kendi kültürel mirasına sahip çıkmadığı zaman ne ecdadını tanır ne de geleceğe miras bırakır. Sen gidip evinin duvarına yazı yazabiliyor musun? Bu duruma aile fertleri karşı çıkar, yazamazsın. Bu da aynı şey bence. Tarihe saygımız olması lazım. Bu ülke bu zamana nasıl gelmiş, daha önce hangi medeniyetler yaşamış, medeniyetle birlikte çocuklarımıza tarihi öğretmemiz lazım. Çevreyle iç içe yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz tarihimizle, çevreyle, insanlarla ve hayvanlarla bir bütünüz. Yapılmasa daha iyi olur ama çocukların ilgi alanları, oyun alanları yok bu nedenle bu türden şeyler yaşanabiliyor. Çocukları hobilere yöneltmemiz lazım. Yerel yönetimler, mahalle muhtarları eğer çocuklar grafiti yapmak istiyorlarsa, onlara bir duvara alana yönlendirebilir. Dünyada bu bir sanat, neden Türkiye'de de gelişmesin. Belediyelere burada çok iş düşüyor." diye konuştu.





































