İzmir'de 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 06.24'te merkez üssü Menderes açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre hasar yok

Menderes'e 1.96 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kentte büyük ölçüde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi



