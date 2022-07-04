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    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı

    Kocaeli'de 600 metrekarelik dev Türk bayrağı İzmit Körfezi’nde açılarak, Türkiye’de suda açılmış en büyük bayrak olarak kayıtlara geçti.
    • 04.07.2022 - 06:39
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    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 62 dalgıcın bot üzerinden açtığı bayrak, İzmit Körfezi’nde eşi görülmemiş bir görüntüye sahne oldu.

    Açılan 600 metrekarelik Türk bayrağının bir Türkiye rekoru olduğu da kayıtlara geçti. Vatandaşların, yoğun ilgiyle takip ettiği bayrak açma anları dron ile havadan da görüntülendi.

    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı - VİDEO

    Türkiye’de suda açılmış en büyük Türk bayrağı

    İHA'nın haberine göre; etkinlikte önemli rol oynayan ve rekor fikrinin nasıl geliştiğini anlatan Nicomedia Su Altı Sporları Kulüp Başkanı Cengiz Aslan, “Bugün bu rekorun fikrini, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı olması sebebiyle düşündük. Dedik ki ‘Biz, bu etkinliği taçlandıralım’. Aynı zamanda deniz şehitlerimiz için bir saygı dalışı yapalım istedik. Bunu da birleştirerek Kocaeli’de bir Türk bayrağını Türkiye rekoru olacak şekilde delege edelim diye düşündük. Bunun neticesinde de bugün 600 metrekareyle, Türkiye’de suda açılmış en büyük Türk bayrağını açtık” ifadelerini kullandı.

    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı #1

    62 dalgıçla açıldı

    Hazırlanma süreci ve bayrağın nasıl açılacağına dair planlamaları da anlatan Aslan, “62 dalgıçla aldık. Öncelikle bayrağın tasarlanması ve suda açılabilir bir şekilde dizayn edilmesi, dikilmesi gerekti. Bu çalışmaları yaptıktan sonra ekip arkadaşlarımızla birlikte bir iki deneme dalışı yaparak, daha küçük bayraklarla bunu denedik. Çünkü biz karadan yürüyerek gelmedik. Bu bayrağı bottan, zor olan şekilde derin suya aktardık. Yani, dalgıçların hiçbirinin ayağı yere basmıyor. Tamamen suyun üzerinde yüzer durumdalar. Bunların testlerini yaptık. Fizibilite çalışmalarıyla birlikte nasıl açacağımıza karar verip bir fermuar şeklinde en uygun yöntemi bulduk. Bu şekilde, arkadaşlarımız bayrağı suyla buluşturdu” dedi.

    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı #2

    Sıradaki hedef dünya rekoru

    Sıradaki hedeflerinin şimdikinin 2 katı büyüklüğünde bir bayrak açarak dünya rekoru kırmak olduğunu belirten Aslan, “Bir sonraki hedefimiz dünya rekoru. Bunun en az 2 katı olacak. Türkiye ve Türk bayrağı, bundan sonraki süreçlerde tüm arama motorlarında, tüm sosyal medyalarda dünyada açılmış en büyük bayrak olarak rekorların kitabına geçecektir. Bunun da sözünü şimdiden sizlere verelim” diye konuştu.

    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı #3

    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı #4

    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı #5

    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı #6

    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı #7

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    İzmit Körfezi’nde şehitler için rekor büyüklükte Türk bayrağı açıldı #9


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