Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin şüphelendiği kamyonetin kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenler tespit edildi. Kaçak göçmenleri taşıyan şoför tutuklandı.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi devam ediyor.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan kamyonet, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

"Dur" ihtarına uymayan kamyonet, ilerlemeye devam edince ekipler peşine takıldı.

Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen tespit edildi

Köprü çıkışında duran aracın kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenler tespit edildi.

Afganistan uyruklu 56 göçmen ve kamyonet şoförü A.K., yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bin dolar karşılığında anlaşma yaptıkları ortaya çıktı

Ekipler tarafından kamyonette arama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında şişme bot, 22 bidon içerisinde 660 litre yakıt ve şoförün üzerinden 4 bin lira para ele geçirildi.

Kaçak göçmenlerin, Yunanistan'a geçmek için kaçakçılarla kişi başı bin dolar karşılığında anlaştıkları tespit edildi.

Tutuklandı

DHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan kamyonet şoförü A.K., dün çıkarıldığı mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi





















