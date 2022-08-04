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    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin şüphelendiği kamyonetin kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenler tespit edildi. Kaçak göçmenleri taşıyan şoför tutuklandı.
    • 04.08.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:33
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    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi devam ediyor.

    İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan kamyonet, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

    "Dur" ihtarına uymayan kamyonet, ilerlemeye devam edince ekipler peşine takıldı.

    Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen tespit edildi

    Köprü çıkışında duran aracın kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenler tespit edildi.

    Afganistan uyruklu 56 göçmen ve kamyonet şoförü A.K., yakalanarak gözaltına alındı.

    İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı #1

    Bin dolar karşılığında anlaşma yaptıkları ortaya çıktı

    Ekipler tarafından kamyonette arama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında şişme bot, 22 bidon içerisinde 660 litre yakıt ve şoförün üzerinden 4 bin lira para ele geçirildi.

    Kaçak göçmenlerin, Yunanistan'a geçmek için  kaçakçılarla kişi başı bin dolar karşılığında anlaştıkları tespit edildi.

    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı #2

    Tutuklandı

    DHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan kamyonet şoförü A.K., dün çıkarıldığı mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı #3

    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı #4

    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı #5

    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı #6

    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı #7

    Kaçak yollarla yurda giriş yapan 56 kaçak göçmen yakalandı #8


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