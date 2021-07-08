Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hızla gelen bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Suadiye Mahallesi'nin Bağdat Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında gerçekleşen kazada, kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki Güler Baykal isimli kadına, Bülent K. hakimiyetindeki 34 DSY 862 plakalı Renault Clio markalı araç kontrolden çıkarak hızla çarptı.

ARACIN ALTINDA KALAN KADIN AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki banka savrulan ve aracın altında kalan talihsiz kadın feci şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Kazanın ardından sürücü Bülent K. çevredeki kızgın kalabalık tarafından darp edildi. Görgü tanıklarının kazayı haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kadına araç çarptı VİDEO

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GÖRGÜ TANIĞI: İKİ ARAÇTAN BİRİ KONTROLÜNÜ KAYBEDEREK KALDIRIMA ÇIKTI

Olayın görgü tanığı Mert Can Çoban, “İki araçtan biri kontrolünü kaybederek kaldırıma doğru çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişiyi altına aldı. Duyduğuma göre kişinin durumu ağır. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri intikal etti” dedi.

ÖLÜMLÜ KAZALARIN YAŞANDIĞI CADDEDE HIZ KORİDORUNUN SAYISI ARTTILMIŞTI

Geçmişte yaşanılan lüks araçların karıştığı ve ölümlü kazaların yaşandığı Bağdat Caddesi'ne yerleştirilen Hız Koridor Sistemi'nin sayısı arttırılmıştı.









