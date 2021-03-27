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    Kadıköy Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

    Kontrollü normalleşme nedeniyle kısıtlamanın kaldırıldığı Cumartesi gününde güneşli havayı, gören Caddebostan Sahili'ne akın etti.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 17:23
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    Kadıköy Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

    İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi gününe güneşli hava da eklenince İstanbullular soluğu meydan ve sahillerde aldı. Kadıköy Caddebostan Sahili de yoğunluktan nasibini aldı.

    PİKNİK YAPTILAR, DENİZ KENARINDA OTURDULAR

    Kimi çimenlik alanda oturup, piknik yaptı kimisi ise sahil yolunda bisiklete bindi. Bazıları ise deniz kenarında oturmayı tercih etti.

    KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #1

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #2

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #3

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #4

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #5

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #6

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #7

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #8

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #9

    Kadıköy Caddebostan Sahili nde dikkat çeken kalabalık #10

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