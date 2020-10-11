Kadıköy'de 5 gün önce kaybolan köpeğini arıyor

Sahilde gezdirmek için dışarı çıkardığı köpeğini kaybeden genç kadın, gözyaşları içinde köpeğini arıyor. Köpeğinin kaçırıldığını öne süren kadın, “Köpeğimi onlardan satın alabilirim” dedi.

Özel bir hastanede yönetici olarak çalışan Esma Özer, 5 gün önce 2 yaşındaki Pekinez kırması ‘Mavi’ adlı köpeği ile birlikte İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahili’ne dolaşmaya gitti.

Özer sandalyesinde oturduğu sırada diğer köpeklerle vakit geçiren Mavi, bir anda gözden kayboldu.

Panik içinde sahilde köpeğini aramaya başlayan genç kadın, tüm çabalarına rağmen köpeğini bulamadı. 5 gündür gözyaşları içinde sahilde köpeğini arayan Esma Özer, köpeğinin birileri tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

“ÇOK ÇARESİZİM”

Esma Özer, “Çok yoğun çalıştığımdan ötürü yavrumu dışarı çıkaramıyorum. O gün işten erken çıktım, 19.00-19.30 gibi. Moda 1’e geldik, normalde hiç gelmeyiz. 1- 1,5 saat sonra Mavi gözümün önünden kayboldu. Bütün uğraşlarıma, çabalarıma rağmen Mavi’yi bulamadım. Sabaha kadar tur attım bekledim, Moda 1’den 2’ye kadar herkesi ayağa kaldırdık. Ama Mavi’yi bulamıyorum, ulaşamıyorum. Çok çaresizim. Köşede Mavi, büyük bir köpekle oynuyordu, çok mutluydu. Ondan sonra 10-15 saniye içinde Mavi gözden kayboldu.

Kadıköy'de gözyaşları içinde köpeğini arıyor VİDEO

“MEVLANA VE ŞEMS GİBİYİZ, BİRBİRİMİZE AŞKLA BAĞLIYIZ”

Biri almasa, götürmese imkanı yok gidemez. Mevlana ve Şems gibiyiz, birbirimize aşkla bağlıyız. O bensiz, ben de onsuz yapamam. Gerçekten artık yalvarıyorum Allah rızası için benim köpeğimi, canımı, evladımı geri getirin. Bunun kelimelerle anlatılacak bir şeyi de yok. Gözümde yaş kalmadı. İşe gitmiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Nefes alamıyorum.” dedi.

YARALIYKEN SAHİPLENDİ

Köpeğini nasıl sahiplendiğini anlatan genç kadın, “Mavi çok yaralıydı. Ameliyat olmuştu, her yerinde açık yaraları vardı. ‘Bu köpeği sahiplenme bu köpeğe bakmak çok zor olacak’ dediler. Ben ‘Onu istiyorum, onunla bir bütün olmak istiyorum’ dedim. Yalova’dan getirdim.” dedi.

“KÖPEĞİMİ ONLARDAN SATIN ALABİLİRİM”

Köpeği için para verebileceğini dile getiren Özer, “Mavi gitmedi, Mavi’yi kaçırdılar. Birine parayla satacaklar. Çok iğrenç olacak ama onlara sesleniyorum, köpeğimi onlardan satın alabilirim. Bana getirip versinler, onların diliyle ben neyse parası vereceğim. Benim yavrumu bana geri getirsinler.” diye konuştu.