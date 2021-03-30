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    Kadıköy'de iş yerlerinde korona denetimi

    Alınan yeni tedbir kararlarının ardından Kadıköy'de iş yerleri denetlendi. İş yeri sahipleri ve çalışanlarına bilgilendirmeler yapıldı.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 16:21
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    Kadıköy'de iş yerlerinde korona denetimi

    İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan yeni tedbir kararları ile ilgili 81 il valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi.

    Bunun üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri Kadıköy Bostancı'da bulunan iş yerlerini denetledi.

    BİLGİLENDİRME YAPILDI

    Restoran, kuaför ve kıraathanelere yapılan denetimlerde, iş yerlerinin kurallara uyup uymadığı kontrol edildi.

    İş yeri sahipleri ve çalışanları alınan yeni kararlar çerçevesinde bilgilendirildi. Restoran ve kıraathanelerde masalarda en fazla iki kişinin oturması gerektiği ve HES kodu sorgulamaları yapılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

    "DÜZENLEMELERE UYUYORUZ"

    Restoran sahibi Kadir Gürsoy, "Yeni düzenlemelere uyuyoruz. Yeni düzenlemeler geldi. Eskiden masalara 3 kişi oturtuyorduk, şimdi yeni düzenlemelere göre 2 kişi oturtuyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuyoruz. Bir an önce Kovidin bitmesini istiyoruz. Sıkıntımız yok, gayet de memnunuz denetimlerden. Denetimlerin olması bizim için daha iyi." dedi.

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