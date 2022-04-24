Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
589.778
0.41%
BTXN Coin
25.73
-5.68%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı

    Vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini bariyerle kapattı.
    • 24.04.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 10:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı

    1864’te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve İstanbul’un Kadıköy ilçesinin sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli’nin üzerinde aşınmalar oluştu.

    Kapatıldı

    Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında da delikler açıldı.

    Bunun üzenine sabah saatlerinde olay yerine gelen ekipler, Boğa Heykeli çevresini bariyerle kapatarak yenileme çalışmalarına başladı.

    Kadıköy’deki Boğa Heykeli kapatıldı ViDEO

    “Bu eserlere sahip çıkmalıyız”

    Çalışmaların başlatılmasına ilişkin İHA’ya konuşan Ekrem Ocak, “Oldukça fazla geçmişe sahip olan bir eser. Bu tür eserlere sahip çıkmalıyız. Sadece yerli vatandaşlar değil, yabancı turistler de buraya oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu eserlere sahip çıkarsak, toplumumuz için daha faydalı olur.” diye konuştu.

    Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı #1

    Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı #2

    Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı #3


    İlginizi Çekebilir

    Şırnak'ta jandarma, çocuklara hediyeler dağıttı
    Gündem

    Şırnak'ta jandarma, çocuklara hediyeler dağıttı

    Kütahya'da üst geçitten uçan otomobilde 1 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Kütahya'da üst geçitten uçan otomobilde 1 kişi yaralandı

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir