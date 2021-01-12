Kadın PÖH'ler eğitimde

Emniyet Teşkilatı'nın zorlu koşullara yenik düşmeyen timleri olan kadın PÖH'lerin, sahadaki eğitimleri sürüyor.

Türk Polis Teşkilatı bünyesinde görev alan Özel Harekat'ın kadın polisleri, terörle mücadelede veya meskun mahal operasyonlarında zorlu bir görev üstleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kadın Polis Özel Harekat timlerinin eğitim çalışmalarından yeni kareler paylaştı.

"ÇOK YAKINDA"

'Çok yakında' açıklamasıyla Emniyet'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kadın PÖH'lerin faaliyetleri yer aldı.

Eğitim sırasında çekilen görüntülerde, helikopterli eğitim faaliyetleri de gerçekleştirildiği görüldü.

ZORLU ŞARTLARA HAZIRLIK

Kadın PÖH'ler, tüm iklim ve arazi şartlarında sahada görev almak üzere yetiştiriliyor.