Kadın PÖH'lerden 'Pim çek, bomba at'
Eğitim gören kadın PÖH'ler, uygun adım yürüyüşünde 'Pim çek, bomba at' marşı söyledi.
- Haber Merkezi
- 16.01.2021 - 13:07
Dün Ankara'da 500 kadın Özel Harekat Polisi'nin, çeşitli süreçlerden geçen eğitimlerinin ardından mezuniyet töreni yapılmıştı.
Zorlu eğitimlerden geçen kadın PÖH'ler, ülkenin güvenliğini korumak için her türlü şartlara hazırlıklı yetiştirildi.
KADIN PÖH'LERİN UYGUN ADIM ANLARI
Sahada çeşitli görevlendirmelerde vatana hizmet edecek olan kadın PÖH'lerin uygun adım marş yürüyüşünden görüntüler paylaşıldı.
"PİM ÇEK, BOMBA AT"
Kadın Özel Harekat Polisleri'nin, uygun adım yürüyüşünde 'Pim çek, bomba at.' marşını söylediği görüldü.
Kadın PÖH'lerden 'Pim çek, bomba at' VİDEO