Kağıthane'de boru patladı su yola aktı Kağıthane Okmeydanı bağlantı yolundaki bir üst geçitte su borusu patlayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İHA

TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda sürücüler, ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Bağlantı yolundaki bir üst geçitte su borularının patlaması sonucu çok miktarda su otoyola akmaya başladı.

Üst geçitten adeta yağmur gibi akan sular nedeniyle sürücüler önce şaşırdı. Bazı sürücüler de yavaşlayarak araçlarını yıkadı.

Yolda seyreden motosiklet sürücüleri ise köprünün altından geçmek istemedi. Bazı motosikletliler de gözünü karartıp köprünün altından geçip yoluna devam etti.

Yaşanan ilginç anlar kameralara yansırken, su akışının durdurulması için olay yerine ekip sevk edildi.

"Boruları yapmadıkları için patlamış"

Olayla ilgili konuşan bir motosikletli, "Üst geçit borularını yapmadıkları için su patlamış. O yüzden geçemiyoruz. Şu an nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Kenarda bekleyerek geçmeyi düşünüyorum.” dedi.

"Ne suyu olduğunu bilmiyoruz"

Diğer bir motosiklet sürücüsü ise, “Ben buradan hayatta geçemem. Ben anlamadım. Su bastı diyeceğim ama suyun nereden geldiğini düşünüyorum şu anda. Buradan nasıl geçelim? Ne suyu olduğunu bilmiyoruz. Kaskımı da yeni aldım. Kirlensin istemiyorum. Araçlar da yavaş yavaş geçiyorlar. Mesela bakın. Bir tane araç durdu, aracını yıkayarak geçiyor.” ifadelerini kullandı.