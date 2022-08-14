Kağıthane'de bir grup şahıs, alacaklı oldukları kişiyi önce darbettiler ardından hızlarını alamayıp otomobilinin camlarını taşla parçaladılar.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde öğle saatlerinde, bir grup şüpheli alacaklı oldukları kişinin önünü motosikletle kesti.

Önce darbettiler

Daha sonra otomobil sürücüsünü aşağı indiren şüpheliler sürücüyü aralarına alarak darbetmeye başladı.

Otomobiline taşla saldırdılar

Sürücüyü tekme tokat öldüresiye döven saldırganlar, hınçlarını alamayınca, otomobile de saldırmaya başladılar.

Kağıthane’de korku dolu anlar: Otomobiline taşla saldırdılar - Video







O anlar kameraya yansıdı

Yerde buldukları taşlarla ve metal eşyalarla otomobile saldıran şüpheliler defalarca otomobile vurdular. Bir türlü sakinleşmeyen şüphelilerden 2’si otomobilin üzerine çıkarak zıplamaya başladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.





Polis ekipleri olaya müdahale etti

İHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



