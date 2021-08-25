Kağıthane'de park halindeki kamyonet, araçlara ve inşaat iskelesine çarptı

İstanbul Kağıthane'de park halindeyken yokuş aşağı kayan kamyonet, 3 araç ve inşaat iskelesine çarparak durabilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Kağıthane ilçe.sine bağlı Harmantepe Mahallesi Cazip Sokak'ta, sürücüsünün sokak üzerinde park ettiği 34 ZV 8250 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yokuş aşağı kaydı. Kamyonet önce park halindeki otomobile ardından da inşaatın önünde bulunan hafif ticari araca çarparak durabildi.

ÇARPTIĞI ARAÇ, İNŞAAT İSKELESİNE ÇARPTI

Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç da savrularak inşaat iskelesine çarpıp boşluğa düştü. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ve inşaat iskelesinde hasar oluştu.

Mahalle sakini Mikail Elit "Kamyonet yukarıdan aşağıya geliyor. Öndeki arabaya çarpmış. Sonra başka arabaya vuruyor. Sonra inşaatın iskelesine çarpmış. Yukarıda işçiler çalışıyormuş. Eşim çocukların hepsi burada oturuyordu. Kaçmışlar, kendilerini bu tarafa atmışlar" diye konuştu.