Kağıthane'deki operasyonda yakalanan 1 milyar dolar sahte paranın sergisi yapıldı Kağıthane'de düzenlenen operasyonda ve Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı olan 1 milyar dolar sahte para, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda sergilendi.

İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büyük bir başarıya imza attı..

Sahte para şebekesini çökerten ekipler, sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olan kişilere suçüstü yaptı..

Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek şüphelilerin, Kağıthane’de bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıkları, depo içerisinde uzun süre kaldıkları ve yüklü miktarda kargo kolisi ile kasaların taşındığı belirlendi.

Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para operasyonunu gerçekleştiren jandarma ekipleri, paraları imal eden ve nakledecek olan D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. isimli 3 İsveç vatandaşı, J.W.isimli İngiltere vatandaşı, A.K.K. isimli Gana vatandaşı ile A.Ö isimli Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 şahsı suçüstü yakalandı.

1 milyar dolar sahte para ele geçirildi

Depoda yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine çıkış yapmak üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet 100’lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin İstanbul Şişli’de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan jandarma ekipleri, bir miktar para ve ziynet eşyasına da el koydu.

Şüpheliler hakkında ülkelerinin konsoloslukları bilgilendirilmiş ve haklarında adli tahkikat başlatıldı.

1 milyar dolar sahte para İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda sergilendi

Konuya ilişkin ele geçirilen 10 milyon adet 100’lük banknotlar halindeki toplam 1 milyar dolar sahte paranın sergisi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda yapıldı.

Konteyner içinde muhafaza edilen paraların sahte oldukları teyit edildikten sonra imha edileceği öğrenildi.