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    Kahramanmaraş’ta araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı

    Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, yüz metrelik uçuruma yuvarlanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 04:57
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    Kahramanmaraş’ta araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı

    Onikişubat ilçesi Şahinkayasi Mahallesi’nde, A.Ş (48) yönetimindeki 46 FV 832 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metre mesafeden uçuruma yuvarlandı.

    SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada araç sürücüsü A.Ş, kaldırıldığı KSÜ Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybederken, aynı aileden S.Ş (43), M.Ş (19), C.Ş (23), G.Ş (13 ile A.Ş (12) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş’ta araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı #1

    Kahramanmaraş’ta araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı #2

    Kahramanmaraş’ta araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı #3

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