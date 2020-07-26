- En Son Haber
- İç Haber
- Kahramanmaraş’ta araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, yüz metrelik uçuruma yuvarlanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- İHA
- 26.07.2020 - 04:57
Onikişubat ilçesi Şahinkayasi Mahallesi’nde, A.Ş (48) yönetimindeki 46 FV 832 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metre mesafeden uçuruma yuvarlandı.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada araç sürücüsü A.Ş, kaldırıldığı KSÜ Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybederken, aynı aileden S.Ş (43), M.Ş (19), C.Ş (23), G.Ş (13 ile A.Ş (12) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.