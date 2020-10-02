Kahramanmaraş'ta camiye yansıtılan ışıklı bayrak ile Azerbaycan’a destek

Türkiye’nin en büyük camilerinden Abdulhamithan’da, Türk ve Azerbaycan bayrakları ışıklandırma sitemiyle dalgalandırıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devam eden çatışmalara karşılık Türkiye’nin farklı bölgelerinden olduğu gibi Kahramanmaraş’tan da Azerbaycan’a destekler veriliyor.

Kentin hakim tepesinde konumlu Abdülhamithan Camisi'nin dış cephesine stant kuruldu.

IŞIKLI BAYRAK DALGALANDIRILDI

Kurulan stanttan yansıtılan Türk ve Azerbaycan bayrakları caminin minare ve ön kısmından izlenildi.

Drone ile kaydedilen görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Camiye yansıtılan ışıklı bayrak ile Azerbaycan’a destek