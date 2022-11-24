Petrol
84.82
-0.69%
Euro
19.4359
0.36%
Dolar
18.6311
0.06%
Altın
1.052
0.41%
Borsa
4870
0.32%
Bitcoin
317.668
0.93%
BTXN Coin
5.98
-1.64%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Kahramanmaraş’ta düğünde damada bulaşık sürprizi yapıldı

    Düğünde takı merasimi sırasında arkadaşları tarafından sürpriz yapılan damat, önce mutfak önlüğü giydi ardından bulaşık yıkadı. Davetliler o anları kahkahalar eşliğinde izledi.
    • 24.11.2022 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş’ta düğünde damada bulaşık sürprizi yapıldı

    Düğünlerde gelin ve damada arkadaşları tarafından yapılan sürprizler sosyal medyada gündem oluyor.

    Geleneksel adetlerin yanı sıra çiftin en mutlu günlerinde esprili bir anı bırakan misafirler, bu kez damadı hedef aldı.

    Takı merasiminde ilginç anlar

    Kahramanmaraş'ta yaşayan Emine ve Ramazan Gök çifti dünya evine girdi.

    İlginç anlara sahne olan düğünde takı merasimi kahkahalara boğdu.

    Düğününde bulaşık yıkadı

    Damat Ramazan'ın arkadaşı kendisine önce mutfak önlüğü giydirdi ardından da sırasıyla bulaşık deterjanı ve bir tabak hediye etti.

    Bir anda ne olduğunu anlayamayan damat daha sonra düğüne katılanların kahkahaları arasında bulaşık yıkadı.

    İHA'nın aktarımına göre; davetlilerin merakla izlediği anlar saniye saniye kaydedildi.

    Kahramanmaraş’ta düğünde damada bulaşık sürprizi yapıldı #1

    Kahramanmaraş’ta düğünde damada bulaşık sürprizi yapıldı #2


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    TSK, Kamışlı'daki PKK/YPG terör örgütü hedeflerini vurdu
    Gündem

    TSK, Kamışlı'daki PKK/YPG terör örgütü hedeflerini vurdu

    Tekirdağ'daki balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor
    Gündem

    Tekirdağ'daki balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor

    Görüş Bildir