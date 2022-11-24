Kahramanmaraş’ta düğünde damada bulaşık sürprizi yapıldı

Düğünde takı merasimi sırasında arkadaşları tarafından sürpriz yapılan damat, önce mutfak önlüğü giydi ardından bulaşık yıkadı. Davetliler o anları kahkahalar eşliğinde izledi.

Düğünlerde gelin ve damada arkadaşları tarafından yapılan sürprizler sosyal medyada gündem oluyor.

Geleneksel adetlerin yanı sıra çiftin en mutlu günlerinde esprili bir anı bırakan misafirler, bu kez damadı hedef aldı.

Takı merasiminde ilginç anlar

Kahramanmaraş'ta yaşayan Emine ve Ramazan Gök çifti dünya evine girdi.

İlginç anlara sahne olan düğünde takı merasimi kahkahalara boğdu.

Düğününde bulaşık yıkadı

Damat Ramazan'ın arkadaşı kendisine önce mutfak önlüğü giydirdi ardından da sırasıyla bulaşık deterjanı ve bir tabak hediye etti.

Bir anda ne olduğunu anlayamayan damat daha sonra düğüne katılanların kahkahaları arasında bulaşık yıkadı.

İHA'nın aktarımına göre; davetlilerin merakla izlediği anlar saniye saniye kaydedildi.