Kahramanmaraş'ta dünyanın en hızlı büyüyen ağacı

Bir vatandaş evinin bahçesinde, ana vatanı Çin olan ve dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olarak bilinen "kral ağacı" yetiştiriyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Mustafa Serin(65), bahçe ve bitkilerle ilgilenmeyi çok seviyor.

Serin'in ilgisinden dolayı Ankara'da yaşayan bir tanıdığı, kendisine adını daha önce hiç duymadığı "kral ağacı" hediye etti.

Kral ağacının, dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olduğunu belirten Serin, “Bu ağacı 4 yıl önce diktim. Şimdi boyu 15 metreye ulaştı.” dedi.

AĞACIN ÖZELLİĞİ HIZLI UZAMASI

Ana vatanı Çin olan ancak Türkiye’de pek bilinmeyen kral ağacının en önemli özelliği, yılda 7-8 metre uzaması.

Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olan kral ağacı, güzel görüntüsünün yanında birçok alanda kullanılıyor olması nedeniyle ekonomik getirisi fazla olan bir ağaç türü.

Mobilyadan tarıma, hayvancılıktan arı besiciliğine, kerestecilikten kağıt sektörüne, kadar birçok alanda kullanılıyor.

"BULUNMAZ BİR AĞAÇ"

Kral ağacının gölgesinde dinlendiğini ve çiçeklerinin etrafa yaydığı güzel kokularla huzur bulduğunu belirten Serin, “4 senede bir kendi isteğine göre çiçek açar. 4 senede de boyu 15 metreye yaklaştı. Gövdeden yukarı doğru giden kol tam 7 metre ve 1 senede büyüdü. Ben ömrümde 1 senede 7 metre büyüyen ağaç görmedim. Hem de koku saçan bir ağaç hiç görmedim. Böylece çok çabuk ve hızlı büyüyor. Etrafa çok güzel koku saçıyor. Ben de çok seviyorum bu ağaçları. Altında çay kahve içmesi çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımı da davet ediyorum. Buranın gölgesi çok farklı. Burası hiç güneş görmez. Tamamen gölge olur. Benim için bulunmaz bir ağaç.” dedi.

"BU AĞACI GÖRENLER YETİŞTİRMEK İSTİYOR"

Ağacı görenlerin, kendilerinin de yetiştirmek istediklerini hatırlatan Mustafa Serin, “Bu ağacı görenler kendi bahçelerine de dikmek istiyorlar. Ancak kökünden fidan vermesi gerek. Kendi gövdesinden kesilen dalla yetişmiyor. Ben böyle bir ağaca hiç denk gelmedim. Çevremde böyle bir ağaç görmedim." dedi.

"BÖYLE BİR AĞACA RASTLAMADIK"

Mahalle sakinlerinden Yahya Marangoz ise, “Mustafa ağabeyimizin bahçesindeki ağacın çok farklı çiçekleri ve güzel bir kokusu var. Biz de araştırdık Elbistan’da böyle bir ağaca rastlamadık. Medine’den gelen kokuları andıran bir kokusu var. Oturup çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel bir şey olmuş. Bu güzelliğin köyümüzde olması da ayrı bir mutluluk." dedi.