Koronavirüs denetimi yapan polislerin kimlik istediği maskesiz kadın, ekiplere "Sizin artistliğiniz kime" diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi.

Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın sert çıkışıp yoluna devam etmeye çalıştı.

KİMLİK İSTENİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

O sırada çıkan tartışmada maskesiz kadın, polis memuruna“Siz neyinize güveniyorsunuz, hayırdır ya siz kimsiniz, artistliğiniz kime" diyerek tepki gösterdi.

Bir müddet tartışma sonrası kadın, polis memuru eşliğinde karakola götürüldü.

Kimlik vermeyeceğini söyleyen kadına çevredeki başka bir vatandaş tepki göstererek, "Bizde maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi?" diye yanıt verdi.

'SAVCILIĞA GİDİP, HEPİNİZLE GÖRÜŞECEĞİM'

Kadın gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada da maske takmamakta direnen kadın, "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim." şeklinde tehditler savurdu.





Kahramanmaraş'ta maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime VİDEO

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ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kadına maske takmadığı için 900 lira cezai işlem tatbik edilirken, görevli polis memuruna mukavemetten adli işlem başlatıldı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.