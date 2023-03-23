Kahramanmaraş'ta oğlunu ve torunlarını kaybeden depremzede o anları anlattı Depremin merkezinde yaşayan ve afette 2 torunu ile oğlunu kaybettiğini belirten Mustafa Gün, depremin şiddetini 7.7'nin iki katı hissettiklerini söyledi.

İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Art arda yaşanan 2 yıkıcı deprem, büyük bir felakete yol açtı.

Toplam 11 ilde hissedilen sarsıntının ardından yaralar sarılmaya başlandı. Sahada büyük bir mücadele verilirken, aradan geçen 46 güne rağmen acılar tazeliğini koruyor.

Hayatını kaybedenlerde geriye kalan aileler, felaketi anlatırken zor anlar yaşıyor.

Torunları ve oğlunu enkazdan elleriyle çıkardı

Bunlardan biri de depremin merkezinde yaşayan Mustafa Gün.

Depremzede vatandaş, depremde oğlu ve iki torununu kaybetti.

Enkazın altından elleriyle oğlu ve torunlarının cansız bedenlerini çıkartan Gün, depremin şiddetinin de 7.7'inin iki katı olduğunu söyledi.

"Toprağın altından ellerimle çıkardım"

Depremi hissedip uyandıklarında evin çökeceğini sandığını belirten Mustafa Gün, şu ifadeleri kullandı:

Allah’ım bir daha böyle bir afet vermesin. Çok kötü durumlar oldu. 7.7 büyüklüğünde değil de iki katını düşünün. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz. Söyleyecek çok bir şey yok. Depremi hissedip uyandığımızda ev başımıza çökecek sandık çok şükür biz kurtulduk ama çevremizde, eşimizde, dostlarımıza vefat edenler oldu. Benim 2 torunumla bir oğlum vefat etti. Toprağın altından ellerimle çıkardım. Söylenecek bir şey yok insanın içi burkuluyor.

"Kahramanmaraş’ımızı var gücümüzle ayağa kaldırmaya çalışıyoruz"

Enkaz yıkım ekibinden Erdoğan Kayım, ağır hasarlı binaları yıkarak şehri yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: