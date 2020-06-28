Yaşı hayallerine engel olmayan vatandaş, sınavı kazanırsa tıp okuyacak.

Şimdilerde Kahramanmaraş’ta çiftçilik yapan 60 yaşındaki Yunus Doğru, sabahın erken saatlerinde hayaline ulaşmak için Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.

İlerlemiş yaşına rağmen hayalindeki mesleği yapmak isteyen Yunus Doğru da, sınava giren diğer öğrenciler gibi ter döktü.

KAZANIRSA TIP OKUYACAK

26 yıl bir devlet kurumunda çalışıp emekli olan Doğru, öğrencilere hedeflerini yüksek tutmalarını tavsiye ederek, kendisinin de sınavı kazandığı takdirde tıp okumak istediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta tıp okumak için 60 yaşında sınava girdi ViDEO

"ÖĞRENCİLER HEDEFLERİNİ YÜKSEK TUTSUN"

Okuma isteğinin devam ettiğini söyleyen Doğru, okumanın yaşı olmadığını vurgulayarak, “1982 yılında liseyi dışarıdan bitirip okumaya pek fırsat bulamadım. Bir devlet kurumunda 26 yıl çalıştıktan sonra 2012 yılında emekli oldum. Bu büyük Türkiye’mize katkı amacıyla öğrencilerimizi motive etmek için bende varım bu sınavda dedim. İnşallah tıp düşünüyorum. YÖK başkanı da bizi öğrenci olarak kabul ederse gidip tıp okuyacağım. Öğrencilerimizin de hedeflerini büyük tutmasını istiyorum. Dün sınava girdim ve sınavım güzel geçti, bu gün de güzel geçeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Şu anda yaşadığı bölgede çiftçilik ile uğraşan Doğru, "Sonradan karar verdim ve bu yaştan sonra da ilim öğrenilir diyerek, sınava yazıldım. Gençleri heyecanlandırmak ve motive etmek de istiyorum. İnşallah hedefimiz büyük. Ülkemiz büyüyor biz de ilim olarak katkı yaparsak ne mutlu bize. Gençlik yıllarımdaki gibi heyecanlıyım." dedi.



