Kahramanmaraş'ta vefat eden arkadaşlarına dua eden 2 din görevlisi enkaz başında 57 bin dolar buldu 3 çocuğuyla birlikte enkazda kalarak hayatını kaybeden arkadaşının vefat ettiği binanın enkazına gelen 2 kişi, burada poşet içindeki 57 bin 805 doları fark etti. Ardından hemen emniyete gidip parayı polise teslim etti.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaşın acısı tazeliğini koruyor.

Ênkaza dönen ve yıkımı yapılan binalarda, vatandaşlar dualar etmeye devam ediyor.

Depremlerde, Onikişubat ilçesindeki Hilal Apartmanı'nda ikamet eden Kur'an kursu öğreticisi Mahmut Samir Demir ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Felaketten 73 gün geçtikten Demir'in 15 yıllık arkadaşları enkaz başına geldi.

Dua ederken para dolu poşeti buldular

il dışında oldukları için cenazeye katılamayan Kur'an Kursu öğreticileri Mehmet Gün ve Taha Hannan, burada dua etti.

Bu sırada enkazın üzerinde bir poşetteki paraları fark eden Gün ve Hannan, poşeti emniyete götürüp polis ekiplerine teslim etti.

Bulunan paranın 57 bin 805 dolar olduğu belirtildi.

"15 yıllık bir mazimiz var kendisiyle"

Kur'an kursu hocalarından Mehmet Gün, depremde hayatını kaybeden arkadaşının cenaze namazına katılamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Taha hocamla beraber evin olduğu yere bir gidelim en azından Sami Hocamızın ve çocuklarının enkazında bir dua edelim dedik. Niyetimiz bu şekildeydi. Duamızı yaptık. Daha sonra eskileri yad ederek duygulandık. Enkazın üstündeyken parayı gördük. Biz de bir vatani görev olarak bunu hemen emniyete götürüp teslim etmemiz gerektiğini düşündük. Bir Müslümanın yapması gerekeni yaptık. Depremden 3 gün önce buraya taşındı. Burada 3 çocuğuyla beraber rahmetli oldu. Eşi kurtuldu ve fizik tedavisi oluyor. Bizim hocamız, 15 yıllık bir mazimiz var kendisiyle. Rabbim inşallah bir daha böyle depremler yaşatmasın.

"Vatani görev olarak polise teslim ettik"

Vefat eden Mehmet Samir Demir’de hafızlığını yapan Kur'an kursu hocalarından Taha Hannan da şöyle konuştu: