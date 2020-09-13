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    Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 polis tutuklandı

    Meslekten ihraç edilen ve haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan 2 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 18:21
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    Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 polis tutuklandı

     

    Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

    Çalışmalar sonucu, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Çetin K. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K.'nın saklandığı adresleri tespit etti.

    2 KİŞİ YAKALANARAK TUTUKLANDI

    Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilmiş polisler Çetin K. ve Halil K.'yı gözaltına aldı. 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kahramanmaraş ta yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 polis tutuklandı #1

     

     

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