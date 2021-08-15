Kahramanmaraş’taki uçak kazasında can veren pilotun evinde hüzün var
Elazığlı 2 çocuk babası pilotun ailesine taziye dilekleri sunulurken, pilotun hayatını kaybetmeden 4 ay önce “Beni babamın yanına defnedin” dediği ortaya çıktı.
- DHA
- 15.08.2021 - 09:31
- Güncelleme : 15.08.2021 - 11:00
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu’nun acı haberi annesine verildi.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu’na taziye dileklerinde bulundu.
“BENİ BABAMIN YANINA DEFNEDİN”
Serkan Mirzaoğlu’nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi.
Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.