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    Kahramanmaraş’taki uçak kazasında can veren pilotun evinde hüzün var

    Elazığlı 2 çocuk babası pilotun ailesine taziye dilekleri sunulurken, pilotun hayatını kaybetmeden 4 ay önce “Beni babamın yanına defnedin” dediği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 15.08.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 11:00
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    Kahramanmaraş’taki uçak kazasında can veren pilotun evinde hüzün var

    Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu’nun acı haberi annesine verildi.

    Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu’na taziye dileklerinde bulundu.

    “BENİ BABAMIN YANINA DEFNEDİN”

    Serkan Mirzaoğlu’nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi.

    Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Kahramanmaraş’taki uçak kazasında can veren pilotun evinde hüzün var #1

    Kahramanmaraş’taki uçak kazasında can veren pilotun evinde hüzün var #2

    Kahramanmaraş’taki uçak kazasında can veren pilotun evinde hüzün var #3

    Kahramanmaraş’taki uçak kazasında can veren pilotun evinde hüzün var #4

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