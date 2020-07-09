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    Kamet getiren müezzin kalp krizi geçirerek vefat etti

    Bursa'da görev yaptığı camide kamet getirirken kalp krizi geçirmesi sonucu vefat eden müezzin, son yolculuğuna uğurlandı.
    • AA
    • 09.07.2020 - 19:11
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    Kamet getiren müezzin kalp krizi geçirerek vefat etti

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Merkez Camisi'nde 10 yıldır görev yapan 2 çocuk babası Nazmi Aydın, öğle namazında kamet getirmek için ayağa kalktığı sırada kalp krizi geçirdi.

    Cemaatin ilk müdahaleyi yaptığı Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Aydın için görev yaptığı camide ikindi namazı sonrası Bursa İl Müftüsü İzani Turan tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

    "SON ANI, HAYATININ ŞAHİDİ"

    Turan, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Aydın'ın görev yerinde çok sevilen biri olduğunu belirterek, "Bu kardeşimizin son anı, hayatının şahidi. Son anı aynı zamanda görevdeki şuurunun da şahidi. Cenabıhak her birimize güzel akıbetler nasip etsin. Rahmet diliyorum, yakınlarına da sabırlar diliyorum." dedi.

    Kamet getiren müezzin kalp krizi geçirerek vefat etti #1

    Helallik alınmasının ardından Aydın'ın cenazesi İhsaniye Mezarlığı'nda defnedildi.

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    Kamet getiren müezzin kalp krizi geçirerek vefat etti #3

    Kamet getiren müezzin kalp krizi geçirerek vefat etti #4

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