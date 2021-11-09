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    Kamışlı'da 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

    Kamışlı'da 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlar kapsamında Kamışlı'da düzenlenen SİHA operasyonunda biri sözde lider 3 PKK'lı öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 19:01
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 19:05
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    Kahraman Mehmetçik, sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

    SİHA'DAN NOKTA ATIŞI

    Bölgede güven ve huzuru koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı El-Hilaliye'de SİHA operasyonu düzenlendi.

    BİRİ SÖZDE LİDER 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonda, nokta atışı yapılan bölgede biri sözde lider 3 PKK'lı öldürüldü.

    Kamışlı da 3 terörist SİHA larla etkisiz hale getirildi #1

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LI DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Kamışlı'da geçtiğimiz Eylül ayında da kırmızı bülten ile aranan sözde KCK yürütme konseyi üyesi Haydar Varto kod Engin Karaaslan öldürülmüştü.

    Kamışlı da 3 terörist SİHA larla etkisiz hale getirildi #2

    Kamışlı da 3 terörist SİHA larla etkisiz hale getirildi #3

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