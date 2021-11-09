Kamışlı'da 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlar kapsamında Kamışlı'da düzenlenen SİHA operasyonunda biri sözde lider 3 PKK'lı öldürüldü.
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 19:01
- Güncelleme : 09.11.2021 - 19:05
Kahraman Mehmetçik, sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.
SİHA'DAN NOKTA ATIŞI
Bölgede güven ve huzuru koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı El-Hilaliye'de SİHA operasyonu düzenlendi.
BİRİ SÖZDE LİDER 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda, nokta atışı yapılan bölgede biri sözde lider 3 PKK'lı öldürüldü.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LI DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Kamışlı'da geçtiğimiz Eylül ayında da kırmızı bülten ile aranan sözde KCK yürütme konseyi üyesi Haydar Varto kod Engin Karaaslan öldürülmüştü.