Kamp ve piknikçiler dikkat! 30 Ekim’e kadar yasaklandı

Erzurum Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riski nedeniyle kent genelinde bir dizi önleyici tedbir aldığını duyurdu.

Alınan kararla, 1 Temmuz - 30 Ekim tarihleri arasında, Erzurum sınırları içindeki milli parklar, tabiat parkları ve mesire alanları haricindeki tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilik açıklamasında, kontrollü kullanım alanlarında yalnızca 09.00 ile 20.00 saatleri arasında giriş çıkışlara izin verileceği, bu saatlerin dışında ise ateş yakmak, kamp yapmak ve çadır kurmanın kesinlikle yasak olduğu bildirildi.

Açıklamada, orman içi ve çevresinde bulunan alanlarda her türlü bitki örtüsünün yakılmasının ve havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanılmasının da yasaklandığı belirtildi.

Aynı zamanda orman çevresinde bulunan tesis ve sanayi kuruluşlarının yangına karşı tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğu vurgulandı.

VALİLİK AÇIKLADI

Orman çevresinde bulunan tesis ve sanayi kuruluşlarının yangına karşı tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enerji nakil hattı şirketleri, hatların bakımını yapacak ve yangın riskini önleyecektir. Belediyeler çöp alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, iş makinelerini hazır bulunduracak ve yangın tehlikesi olan alanlarda emniyet şeridi açacaktır. Tescilli ve müstecire verilen alanlarda Yangın Müdahale Planı uygulanacak, gerekli tedbirler alınacaktır. Ormanda otlatma sadece izinle yapılacak, çobanların ateş yakması yasaktır. Aksi durumda sorumluluk çoban ve hayvan sahibine aittir. Denetimler sıklaştırılacak, dron ve KGYS ile gözetim artırılacak, vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Gerekirse kamu ve özel sektör imkanlarıyla hızlı müdahale sağlanacaktır."