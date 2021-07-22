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    Kandıra'da denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahillerinde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle 2 gündür süren denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 21:18
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 21:26
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    Kandıra'da denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı

    Kocaeli’nin yazlık tatilcileri ağırladığı sahil ilçesinde denize girme yasağı uzatıldı.

    DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

    İki gündür denizde etkili olan rüzgar ve dalga akıntısı sebebiyle çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı sahillerde, ilçe kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı.

    TATİLCİLER UYARILARLA DENİZDEN ÇIKARILDI

    Önceki gün başlayan ve bugün de devam eden yasak sebebiyle plajlara kırmızı bayrak çekilerek, tatilciler güvenlik güçleri tarafından uyarılarla denizden çıkarıldı.

    YASAK BİR GÜN DAHA UZATILDI

    Bugün de devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girme yasağının bir gün daha uzatılarak Cuma günü de devam edeceği açıklandı.

    Kandıra da denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı #1

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