Kanıtlandı: Günde 1 bardak içince tansiyonu sabitliyor

Tropik bölgelerin vazgeçilmez içeceği haline gelen hindistan cevizi suyu, sadece ferahlatıcı tadıyla değil, sağlık üzerindeki olası etkileriyle de gündemde.

Özellikle kan basıncı üzerindeki rolü merak edilen bu doğal içecek, dünya çapında milyonlarca insanın günlük tercihi arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre, hindistan cevizi suyunda bulunan potasyum ve elektrolitler, kalp sağlığını destekleyerek tansiyonun dengelenmesine katkı sağlayabilir.

Yapılan bazı araştırmalar, düzenli tüketimin kan basıncı değerlerini olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMALARLA KANITLANDI

Hayvan deneylerinde, hindistan cevizi suyunun doğal bir idrar söktürücü gibi işlediği, vücuttaki sıvı birikimini azaltarak kalp ve damar sisteminin yükünü hafifletebildiği görüldü. Hatta bazı araştırmalar, etkisinin Lasix gibi reçeteli diüretiklere benzer olduğunu öne sürüyor.

İnsanlar üzerinde yapılan küçük çaplı çalışmalar da umut verici. Hipertansiyonu olan 30 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, günde 150 ml hindistan cevizi suyu tüketiminin hem sistolik hem diyastolik tansiyonu düşürdüğünü ortaya koydu.