Kapadokya'da 10 Kasım! Balonlara Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı Kapadokya'da sıcak hava balonları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu.

AA

Bugün tüm Türkiye için hüzünlü bir gün.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü.

Bu kapsamda yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor.

Balonlara Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı

Nevşehir'in Göreme beldesinde, turistlere yönelik tur için hazırlanan bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Balonlar gökyüzünde süzüldü

Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde kaldıktan sonra belde çevresindeki arazilere iniş gerçekleştirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)