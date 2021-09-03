Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk sona erdi

Gurbetçilerin geliş ve gidişleri dolayısıyla son 3 ayda yoğun kalabalıkların yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı, dönüş yolculuklarının tamamlanmasıyla tenhalaştı.

Tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin büyük bölümü yaşadıkları ülkelerine döndü. İzinlerini son zamana bırakan az sayıda gurbetçi ailelerin dönüşleri ise devam ediyor.

İstatistiklere göre 1 Haziran-1 Eylül döneminde kara yoluyla Türkiye'ye bu sene 1 milyon 815 bin gurbetçi geldi.

Haziran ayı başından ağustos başına kadar yoğun gelişler sonrası ağustos ayıyla başlayan dönüşler sınır kapılarında çift yönlü trafiğe neden oluyordu.

DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BİTTİ

Gelen gurbetçilerin pek çoğu yaşadıkları ülkelere döndü.

Özellikle perşembe, cuma, cumartesi günleri yoğun geçişlerin olduğu sınır kapıları eylül ayı itibariyle tenhalaştı.

Geliş ve dönüş dönemlerinde yoğunluğun en çok yaşandığı sınır kapısı olan Kapıkule'de son günlerde sakinlik hakim.

GERİDE HÜZÜN KALDI

Eşiyle Almanya'ya dönen Salih Yıldırım, güzel bir tatil döneminin ardından dönüşe geçtiklerini söyledi.

Dönüş yolunun her zaman buruk olduğunu belirten Yıldırım, "Tatil bitti. Hüzün var. Sevdiklerimizi geride bırakıyoruz. Seneye inşallah geleceğiz. Kolay değil sevdiklerimizi bırakıp gitmek." diye konuştu.

"İPLE ÇEKİYORUZ"

Yılmaz Coşkun ise Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını dile getirdi.

Gurbetçilerin memleket hasretini derinden hissettiğini anlatan Coşkun, "Geliş her zaman güzel oluyor ama dönüş hüzünlü oluyor. Tatilde gezdik, aileyle hasret giderdik. Şimdi dönüyoruz. Bizi en çok üzen sıla hasreti. Bir dahaki izni iple çekiyoruz." ifadelerini kullandı.