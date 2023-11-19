Kar yüzünü gösterdi: Yurtta birçok ilde etkili oldu Türkiye genelinde yağışlar etkisini gösterirken, birçok ilde yüksek yerlere kar düştü. Kar yağışı İstanbul'a yakın turizm merkezlerinde de etkili oldu.

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ensonhaber.com

Yurtta etkili olan sağanak ve fırtına birçok kentte bazı bölgelere mevsimin ilk karını da getirdi.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm merkezlerinde de görüldü.



Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

Düzce'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından 900 rakımlı Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sürüyor.



Geçişin özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kocaeli'de mevsimin ilk karı

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de de kar yağışı etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarına başladı.

Bursa'da sürücüler zorluk yaşadı

İnegöl-Domaniç kara yolu Arapoturağı mevkiinde dün saat 20.30 sıralarında etkili olan kar yağışı sırasında yollar beyaza büründü.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Diğer yandan, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermedi.

Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Uludağ beyaza büründü

16 Kasım’da sezonun ilk karı düşen Uludağ’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olarak devam ediyor.

Pazar günü bölgede kar yağışının artması bekleniyor. Hava sıcaklığı -2 ile -12 derece ölçülürken, bugün ise -9 ile -14 derece tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Kırklareli'nde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kar, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

Kütahya'da kar yağışı: Ulaşım olumsuz etkilendi

Kütahya'da Domaniç ilinde 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin verilmezken, diğer araçların sürücüleri de ekipler tarafından uyarıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.