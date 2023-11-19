Karabük-Bolu kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle D-100 kara yolunun Karabük-Bolu mevkiinde ulaşım durma noktasına geldi.

İHA

Türkiye'yi 2 gündür etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, yurdun birçok ilinde olumsuzluklara neden oldu.

Bugün 72 il için uyarının yapıldığı hava koşulları, bazı bölgelerde kar getirdi, ulaşımı sekteye uğrattı.

Karabük-Boluyolunda kar yağışı, ulaşımı aksattı

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasındaki yolun Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aralıklarla tipiye dönen kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trafiğin yavaş seyretmesi sonucu kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşuyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)