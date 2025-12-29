Karabük'te araçlar kar altında adeta kayboldu

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar karla kaplandı ve görünmez hale geldi.
- Belediye ekipleri, karla mücadele için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
- Deniz Başçı, kar yağışını 2022 yılındaki gibi özlediğini belirtti.
Karabük’te kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle park halindeki araçlar kar altında kaldı.
"ÖZLEMİŞİZ"
Yoğun kar yüzünden bazı araçlar görünmez hale geldi.
Belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Sabah işe giderken sıkıntı yaşamamak için evinin önünü temizleyen Deniz Başçı, "Kar 2022 yılındaki gibi yağıyor. Özlemişiz" ifadelerine kullandı.