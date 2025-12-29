Kayseri’de 2025 yılında 375 şahsa fuhuştan işlem yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, ‘fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan 21 kez adli işlem yapılırken, adli işlemler neticesinde 33 şahsa şüpheli olarak işlem yapıldı.

KUMAR OPERASYONLARINDA 43 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

375 şahsa fuhuştan idari işlem yapılarak 2 milyon 47 bin 192 TL idari para cezası uygulanarak, 87 ikamet ve oda mühürlendi.

Ekipler tarafından ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan, 41 kumar olayında şüpheli olarak 43 şahsa adli işlem yapılırken, yapılan işlemler neticesinde 1 milyon 507 bin 261 TL idari para cezası uygulandı. Konuyla alakalı 41 yer mühürlendi.

42 MASAJ SALONU MÜHÜRLENDİ

Ayrıca ekipler tarafından masaj salonlarına yönelik yapılan denetlemelerde; 67 iş yeri denetlenirken, denetlemede belge eksikliklerinden dolayı 60 masaj salonuna idari işlem uygulandı. 6 masaj salonuna ‘fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan yapılan adli işlemlerde 12 şüpheli şahıs yakalanırken, masaj salonunda tespit edilen 20 yabancı uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Denetimlerde 42 masaj salonu mühürlendi.

Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan sanal devriye çalışmalarında müstehcen paylaşımlar yaptığı tespit edilen 683 sosyal medya hesabına erişim engeline getirildi.