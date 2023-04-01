Karabük'te hayırsever vatandaş, bakkaldaki veresiye borcun tamamını ödedi Karabük'te hayırsever bir vatandaş, mahalle bakkalındaki veresiye defterini alarak mahallelinin 10 bin liralık borcunu kapadı.

AA

Karabük'te Atatürk Mahallesi'nde bakkalı bulunan Murat Kısınma'nın yanına giden bir hayırsever, mahallelinin borçlarının yazılı olduğu veresiye defterindeki miktarı hesaplamasını istedi.

Mahallelinin 10 bin liralık borcunu ödedi

Mahallelinin yaklaşık 10 bin liralık borcu olduğunu öğrenen ve bunu ödeyen hayırsever, daha sonra "Kimsenin veresiye borcu yoktur" yazılı dövizi astırarak iş yerinden ayrıldı.

Murat Kısınma, hayırseverin bakkala gelerek veresiye defterini hesaplamasını istediğini, daha sonra çıkan miktarın tamamını ödeyerek gittiğini söyledi.

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