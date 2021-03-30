Karabük'te il dışından uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı
Karabük'te şehir dışından uyuşturucu getirdiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- İHA
- 30.03.2021 - 00:46
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri iki kişinin şehir dışından uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı.
Yapılan incelemeler sonucunda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen H.M. ve B.A. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
322 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ
Şahısların üzerinde yapılan aramada 322 adet uyuşturucu hap, 2.70 gram uyuşturucu madde ve 1 adet extasy hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.