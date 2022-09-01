Karabük'te kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Karabük'te şarampole uçan kamyonette bulunan sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük-Yenice karayolu Soğuksu Fatih Mahallesi mevkiinde, Çağdaş U. idaresindeki 78 AAV 825 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metrelik şarampole uçarak ters döndü.

Ekipler sevk edildi

Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.





Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, ekipler tarafından çıkartılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



