Karabük'te mayıs ayında kar yağdı

Gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.

Karabük genelinde, hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından soğuk hava etkili olurken, mayıs ayında yüksek kesimlerinde ise kar yağışı devam ediyor.

KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Eskipazar-Gerede-Ankara yolunda aniden bastıran kar yağışı ile birlikte ormanlar ve bazı köyler bembeyaz oldu.

Öte yandan alçak kesimlerde de etkisini sürdüren sağanak yağış dolayısıyla derelerdeki su seviyesinde yükselmeler gerçekleşti.