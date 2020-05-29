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    Karabük'te mayıs ayında kar yağdı

    Gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 15:26
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    Karabük'te mayıs ayında kar yağdı

    Karabük genelinde, hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından soğuk hava etkili olurken, mayıs ayında yüksek kesimlerinde ise kar yağışı devam ediyor.

    KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Eskipazar-Gerede-Ankara yolunda aniden bastıran kar yağışı ile birlikte ormanlar ve bazı köyler bembeyaz oldu.

    Öte yandan alçak kesimlerde de etkisini sürdüren sağanak yağış dolayısıyla derelerdeki su seviyesinde yükselmeler gerçekleşti.

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