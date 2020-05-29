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- Karabük'te mayıs ayında kar yağdı
Karabük'te mayıs ayında kar yağdı
Gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.
- İHA
- 29.05.2020 - 15:26
Karabük genelinde, hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından soğuk hava etkili olurken, mayıs ayında yüksek kesimlerinde ise kar yağışı devam ediyor.
KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Eskipazar-Gerede-Ankara yolunda aniden bastıran kar yağışı ile birlikte ormanlar ve bazı köyler bembeyaz oldu.
Öte yandan alçak kesimlerde de etkisini sürdüren sağanak yağış dolayısıyla derelerdeki su seviyesinde yükselmeler gerçekleşti.