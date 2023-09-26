Karabük'te polis 40 GB'lık görüntü izleyerek hırsızı yakaladı Karabük'te, inşaat alanında hırsızlık yapan bir kişi, polis ekiplerinin 40 GB'lık görüntü incelemesinin ardından yakalanarak tutuklandı.

İHA

İnşaat hırsızı, detaylı inceleme sonrası yakayı ele verdi..

Karabük Yenişehir Mahallesi Çağlayan Sokak'ta KARDEMİR Havuzlu Bahçe inşaat alanında hırsızlık ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

40 GB'lık görüntü incelendi

Ekipler, şüpheli şahıs veya şahısların tespiti ve yakalanması için başlattıkları çalışmada 29 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına ait yaklaşık 40 GB görüntüyü inceledi.

Olayın görgü tanığı olabileceği değerlendirilen 6 kişi ile de görüşen ekipler, olayın failinin 9 adet suç kaydı bulunan F.K. olduğunu tespit etti.

Çalınan malzemeler ele geçirildi

Yapılan çalışma sonucu zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın ikamet ve aracında yapılan aramalarda; 10 metre bakır kablolu kaynak makinesi, birer adet parmak taşlama makinesi, 50 metre seyyar kablo, 50 metre seyyar kablo, büyük boy ve küçük boy spiral makinesi, karıştırıcı ele geçirildi.

Zanlı tutuklandı

Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edilirken zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine, vatandaşların canına ve malına zarar veren faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ve mücadelenin durmaksızın devam edeceğini açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)