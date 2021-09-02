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Karabük'te polisten kaçarken 5 metre yüksekten düşen gencin bilinci kapandı

Karabük'te polisten kaçarken 5 metre yüksekten düşen gencin bilinci kapandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün denetim yaptığı Karabük'te, araç içerisinde olan Burhan Ç. isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle polisten kaçarken, 5 metre yükseklikten dereye düştü. Genç hastaneye götürüldü.