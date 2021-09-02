Karabük'te polisten kaçarken 5 metre yüksekten düşen gencin bilinci kapandı
- İHA
- 02.09.2021 - 05:40
- Güncelleme : 02.09.2021 - 06:04
Karabük'te istenmeyen bir an yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı.
100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak’ta ekipler kontrol için otomobili durdurdu.
ŞAHIS KAÇMAYA BAŞLADI
Kimlik kontrolü yapıldığı sırada araç içerisinde olan Burhan Ç. (20) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle 100. Yıl Parkına doğru kaçtı.
Karanlıkta izini kaybettirmeye çalışan 20 yaşındaki genç fark edemediği 5 metre yükseklikten dereye düştü.
Kaçan şahsı aramak için çalışma başlatan ekipler ilk önce ayakkabısını bulduğu genci derenin kenarında hareketsiz bir şekilde yattığını fark ettiler.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
YÜKSEKTEN DÜŞÜNCE BİLİNCİ KAPANDI
Yüksekten düşmesi sonucu bilinci kapalı olan Burhan Ç.’yi kaçtığı polisler, sağlık ekipleriyle beraber sedyeye alarak metrelerce yürüyüp ambulansa taşıdı.
Yolun patika olması ekipleri zorlarken ambulansa konulan yaralı ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.