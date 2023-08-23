Karabük'te sokak köpeklerinin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı Sokak köpeklerinin sıradaki hedefi, Karabük'te bir parkta oynayan 4 yaşındaki Bartu Aktın oldu. Küçük çocuk köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

AA

Yurt genelinde vatandaşlara korkulu anlar yaşatan sokak köpekleri sorunu devam ediyor.

Soruna bir çözüm bulunamadığı için, başıboş köpeklerin saldırıları da giderek artıyor.

Başıboş köpekler özellikle kendilerinden dayanıksız gördükleri küçük çocuklara saldırıyor.

4 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı

Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 118. Sokak'taki parkta 12 yaşındaki ağabeyi Mehmet ile oyun oynayan Bartu Aktın, köpeklerin saldırısına uğradı.

Küçük çocuk sırtından yaralanırken bunu gören annesi Neslihan Aktın ve çevredeki vatandaşlar köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Taburcu edildi

Ailesi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Bartu Aktın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bartu'nun annesi Neslihan Aktın, AA muhabirine, akşam çocuk parkında oğlunu köpeğin ısırdığını söyledi.

"Biz de hayvanseveriz ama önlem alınmasını istiyoruz"

Çocuğuna 3-4 köpeğin birden saldırdığını belirten Neslihan A, "Bugün çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna da olabilir. Lütfen herkes duyarlı olsun. Biz gerekli işlemleri yaptırdık. Çocuğumun tedavisini de yaptırdık. Gerekli adli işlemleri de yaptırdık. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Biz de hayvanseveriz ama önlem alınmasını istiyoruz." dedi.