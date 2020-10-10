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    Karabük'te ters dönen araçtaki aile, ölümden döndü

    Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce demir dubaya, ardından aydınlatma direğine çarparak ters dönerken, kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 03:44
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    Karabük'te ters dönen araçtaki aile, ölümden döndü

    Karabük Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’ndaki Karabük Valiliği önünde, Köksal Kuşçu (41) yönetimindeki 34 BZE 446 plakalı Renault Megane markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce demir dubaya, ardından aydınlatma direğine çarpıp ters döndü.

    4 KİŞİLİK AİLE YARALANDI

    Kazada sürücü ile araçtaki eşi Meral Kuşçu (39), çocukları Maksut Kuşçu (6) ve Hira Kuşçu (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Karabük te ters dönen araçtaki aile, ölümden döndü #1

    ÇOCUKLAR KAZANIN ŞOKU İLE AĞLADI

    Araçta sıkışan Meral Kuşçu çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılırken, kazanın etkisinden kurtulamayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Karabük te ters dönen araçtaki aile, ölümden döndü #2

    Kaza sonrası olay yerine gelen Kuşçu’nun anne ve babası otomobili ters dönmüş halde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı çift, çocuklarını ve torunlarını görmek üzere hastaneye gitti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Karabük te ters dönen araçtaki aile, ölümden döndü #3

    Karabük te ters dönen araçtaki aile, ölümden döndü #4

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